Противників вакцинації поменшало: скільки українців і чому не готові робити щеплення

Як зазначають соціологи, чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення

Порівняно з березнем 2021 року кількість українців, які не збираються робити щеплення проти коронавірусу, зменшилася на 8,5% – з 51,5% у березні до 43% наприкінці травня.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного «Центром Разумкова» з 21 по 26 травня за фінансової підтримки представництва «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні.

Також серед опитаних із 12% до 19% зросла частка тих, хто має намір зробити щеплення проти коронавірусу в найближчому майбутньому або вже зробили. З 16% до 19% – тих, хто теж хоче це зробити, але пізніше. Ще 10% (стільки ж, як і в березні) готові вакцинуватися лише в разі необхідності за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

Як зазначають соціологи, чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення. Їх частка зростає від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше.

Противники вакцинації найчастіше мотивують свою позицію тим, що, на їхню думку, вакцини, які використовують в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але «якоюсь іншою» вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% з тих, хто не має наміру робити щеплення).

Водночас порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася – тоді вона становила 45% від тих, хто відмовлявся від щеплення. 30% противників вакцинації мотивують свою відмову тим, що, на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% – тим, що вже перехворіли на коронавірус. 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на Covid-19, дуже низька.

Лише 12% опитаних з тих, хто не планує вакцинуватися, кажуть, що мають медичні протипоказання.

Соцопитування провели з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв’ю «face-to-face» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованого Криму й непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, 15 червня нардепів почали щеплювати американською вакциною.

Як відомо, звичайні громадяни України здебільшого зараз можуть отримати тільки китайську вакцину Coronavac.

До слова, у суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи.

Важливо знати, що в ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян. Також оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країн.

На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

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