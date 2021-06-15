  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Не як звичайних громадян. Нардепів почали щеплювати американською вакциною

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo;&nbsp;Роман Грищук вже отримав щеплення - Не як звичайних громадян. Нардепів почали щеплювати американською вакциною
    Нардеп від «Слуги народу» Роман Грищук вже отримав щеплення
    Фото з Facebook депутата

    Депутатів Верховної Ради вакцинують від коронавірусу препаратом від Pfizer

    Депутатів Верховної Ради почали вакцинувати від коронавірусу. Щеплення нардепам роблять протягом чотирьох днів – з 15 по 18 червня. Для вакцинації народних обранців використовують американську вакцину Pfizer.

    Про початок вакцинації стало відомо з повідомлення нардепа від «Слуги народу» Романа Грищука у Facebook.

    Він, зокрема, написав, що «дочекався своєї черги і отримав першу дозу вакцини від Covid-19». При цьому Грищук не уточнив, якою саме вакциною отримав щеплення.

    Водночас у мережі вже з’явився офіційний документ управління апарату Верховної Ради. У ньому сказано, що вакцинація нардепів, які виявили бажання отримати щеплення від коронавірусу, буде проходити з 15 по 18 червня з використанням вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

    432_04

    Раніше стало відомо, що столичних чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Pfizer. Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.

    Вакцина Comirnaty – це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

    Як відомо, звичайні громадяни України здебільшого зараз можуть отримати тільки китайську вакцину Coronavac.

    До слова, у суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи.

    Важливо знати, що в ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян. Також оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країн.

    На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

    Читайте також:
    Теги: депутат щеплення вакцинація партія Слуга народу Роман Грищук коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Не як звичайних громадян. Нардепів почали щеплювати американською вакциною