Не як звичайних громадян. Нардепів почали щеплювати американською вакциною

Не як звичайних громадян. Нардепів почали щеплювати американською вакциноюдокумент
Депутатів Верховної Ради вакцинують від коронавірусу препаратом від Pfizer
Депутатів Верховної Ради почали вакцинувати від коронавірусу. Щеплення нардепам роблять протягом чотирьох днів – з 15 по 18 червня. Для вакцинації народних обранців використовують американську вакцину Pfizer.
Про початок вакцинації стало відомо з повідомлення нардепа від «Слуги народу» Романа Грищука у Facebook.
Він, зокрема, написав, що «дочекався своєї черги і отримав першу дозу вакцини від Covid-19». При цьому Грищук не уточнив, якою саме вакциною отримав щеплення.
Водночас у мережі вже з’явився офіційний документ управління апарату Верховної Ради. У ньому сказано, що вакцинація нардепів, які виявили бажання отримати щеплення від коронавірусу, буде проходити з 15 по 18 червня з використанням вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
Раніше стало відомо, що столичних чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Pfizer. Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.
Вакцина Comirnaty – це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.
Як відомо, звичайні громадяни України здебільшого зараз можуть отримати тільки китайську вакцину Coronavac.
До слова, у суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи.
Важливо знати, що в ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян. Також оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країн.
На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві
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