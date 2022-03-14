Навчання під час війни. На Хмельниччині освіту дистаційно здобувають 1310 дітей-переселенців

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

З 14 березня на всій території Хмельницької області відновився навчальний процес

Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що з понеділка, 14 березня 1310 дітей-переселенців долучилися до навчального процесу на території області. Про це очільник краю зазначив у вечірньому відеозверненні.

«Ця цифра буде змінюватися (оскільки в область продовжуть прибувати переселенців з інших областей «Главком»)», – заужавив Гамалій.

Додамо, що з 14 березня, вперше за час війни на всій території Хмельницької області відновився навчальний процес. У наказі керівника обласної військової адміністрації сказано, що відновлення освітнього процесу у закладах освіти Хмельницької області відбувається за дистанційною або змішаною формами навчання.

Як повідомляв «Главком», за попередніми оцінками, Хмельницька область зможе розмістити до 500 тисяч переселенців.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Довідково. За інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, 14 березня навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією.

У 8 областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжено канікули. У 4 областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинено.