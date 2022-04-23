Парламент Фінляндії підтримує вступ країни до НАТО

Фінляндія найближчими тижнями планує надіслати заявку на вступ до НАТО

Більшість депутатів фінського парламенту підтримують приєднання країни до НАТО. Про це свідчать підрахунки національної телерадіомовної компанії Yle, повідомляє «Європейська правда».

Наразі «за» виступають 114 депутатів із 200. Це мінімальна цифра, оскільки багато парламентарів ще не озвучили своєї позиції щодо цього питання.

Противників вступу до НАТО у парламенті налічується 11 осіб.

За оцінками Yle, коли всі депутати озвучать свою позицію, за членство в Альянсі буде 166 осіб.

Поки що залишається незрозумілим, чи потрібна для прийняття рішення про вступ до НАТО підтримка простої більшості, чи двох третин депутатів.

Влада Фінляндії сподівається визначитися питанням про членство у НАТО до літніх канікул.

Відомо, що Фінляндія найближчими тижнями планує надіслати заявку на вступ до НАТО, але хоче координувати свої дії зі Швецією. Після вторгнення Росії до України фіни вирішили, що політика «нейтральності» їм більше не підходить.

Водночас у Росії через це вкрай занепокоїлися. Там заявили, що, у разі вступу Швеції й Фінляндії до НАТО, російська сторона може стягнути ядерну зброю до Балтики.

Зазначимо, що на території Росії в напрямку до кордону з Фінляндією вже помічено важке озброєння, включно з ракетними системами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія надасть Україні більше оборонної техніки.