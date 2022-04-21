Україна та Росія провели шостий обмін полоненими

Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних

У четвер, 21 квітня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних. Про це повідомила у Telegram віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Серед військових, до України з полону повернулись й двоє офіцерів.

«Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації», – повідомила Верещук.

Зазначимо, що попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 19 квітня. Тоді додому повернулися 60 українських військовослужбовців, з яких десятеро – офіцери. Також з полону були звільнені 16 цивільних осіб.

Нагадаємо, що 14 квітня під час обміну полоненими додому повернулися 30 українців: 22 військовослужбовців і вісім цивільних. 1 квітня Україна визволила 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.