  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Україна та Росія провели шостий обмін полоненими

    Серед полонених є поранені, їм нададуть належну медичну допомогу - Україна та Росія провели шостий обмін полоненими
    Серед полонених є поранені, їм нададуть належну медичну допомогу
    фото з відкритих джерел

    Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних

    У четвер, 21 квітня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних. Про це повідомила у Telegram віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук.

    Серед військових, до України з полону повернулись й двоє офіцерів.

    «Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації», – повідомила Верещук.

    Зазначимо, що попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 19 квітня. Тоді додому повернулися 60 українських військовослужбовців, з яких десятеро – офіцери. Також з полону були звільнені 16 цивільних осіб.

    Нагадаємо, що 14 квітня під час обміну полоненими додому повернулися 30 українців: 22 військовослужбовців і вісім цивільних. 1 квітня Україна визволила 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

    24 березня в Україну повернулися 19 моряків з острова Зміїний і ще 10 військовослужбовців. Україна віддала натомість 10 захоплених у полон окупантів та 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси.

    Читайте також: Росіяни віддають наказ вбивати українських полонених: розвідка перехопила розмову
    Теги: росія окупанти війна обмін полоненими Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна та Росія провели шостий обмін полоненими