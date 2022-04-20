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    Події в Україні

    Росіяни віддають наказ вбивати українських полонених: розвідка перехопила розмову

    Убивство полонених є воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства - Росіяни віддають наказ вбивати українських полонених: розвідка перехопила розмову
    Убивство полонених є воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства
    фото з відкритих джерел

    Армія Росії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених Збройних сил в районі Попасної, що на Луганщині.

    «Старшего среди них оставить, остальных отпустить навсегда. Навсегда отпустить, что бы их никто никогда больше не видел, включая родных», – наказує окупант співрозмовнику.

    «Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія расії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові», – ідеться у повідомленні розвідників.

    Головне управління розвідки також нагадало, що воєнні злочини не мають терміну давності та будуть справедливо покарані.

    Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські військові планували захопити Білорусь.

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    Теги: Білорусь розвідка росія окупанти армія війна мова наказ військові Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни віддають наказ вбивати українських полонених: розвідка перехопила розмову