Одесу обстріляли російські кораблі. Оперативний штаб повідомив деталі

Після обстрілу російською корабельною артилерією у Одесі були пошкоджені кілька будинків

Сьогодні, 21 березня, зранку, окупаційні війська Чорноморського флоту Російської Федерації обстріляли Одесу. Про це у Facebook повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Братчук підтвердив факт обстрілу території Одеси російською корабельною артилерією.

Внаслідок обстрілу, зазначив речник Оперативного штабу, постраждало кілька домоволодінь.

«Жертв, слава Богу, немає», – заспокоїв Сергій Братчук.

Одеське видання «Думская» із посиланням на очевидців написало, що у обстрілі брали участь два російські кораблі. Після удару у відповідь один із кораблів окупантів задимівся, тож російські війська припинили обстріл та відійшли від берега.

Нагадаємо, що учора, 20 березня, у небі Одещини українська ППО збила безпілотник окупантів.

А про підвищену активність російських кораблів у районі Одеси повідомляло ще 17 березня міністерство оборони США.

Попри війну, в Одесі з 14 березня відновився навчальний процес у школах. Відбувається він, звісна річ, дистанційно.

Триває 26-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

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