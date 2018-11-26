Найбільші банки готові безперебійно поповнювати банкомати готівкою - НБУ
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Національний банк України сьогодні терміново скликав голів найбільших банків в країні у зв’язку з можливим запровадженням воєнного стану
Керівники 40 найбільших банків в Україні запевнили, що їхні банки продовжуватимуть безперебійну роботу у разі запровадження воєнного стану, у тому числі поповнювати готівкою банкомати і термінальні мережі. Про це йдеться у повідомленні НБУ за підсумками зустрічі з керівниками найбільших банків в Україні.
«Топ-менеджери українських банків підтвердили готовність, як і раніше, забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж», - зазначається у повідомленні.
Водночас, як зауважили у прес-службі регулятора, правління Національного банку закликало учасників ринку докласти максимум зусиль для забезпечення роботи банківського сектору у робочому режимі та мінімізації можливих ризиків в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, Національний банк України сьогодні терміново скликав голів найбільших банків в країні у зв’язку з можливим запровадженням воєнного стану.
За підсумками зустрічі НБУ пообіцяв не допускати різких стрибків долара через воєнний стан.