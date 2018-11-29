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    Найбільший німецький банк підозрюють у відмиванні коштів

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    &nbsp;Працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорів і переведенні на рахунки Deutsche Bank неоподаткованих прибутків. - Найбільший німецький банк підозрюють у відмиванні коштів
     Працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорів і переведенні на рахунки Deutsche Bank неоподаткованих прибутків.

    Прокуратура та поліція обшукують офіси Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах

    Німецька прокуратура та поліція обшуковують 6 офісів Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Банку оголосили підозру в причетності до відмивання коштів. Працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорів і переведенні на рахунки Deutsche Bank неоподаткованих прибутків. За даними слідчих, лише у 2016 році понад 900 клієнтів банку здійснили транзакції на близько 311 млн євро. В операціях фігурують реквізити компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

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    Правоохоронці посилаються на «панамські документи» та «офшорні витоки».

    У 2016 році Deutsche Bank фігурував у справі LuxLeaks щодо ухилення від податків кількома транснаціональними корпораціями.

    Deutsche Bank - глобальна фінансова компанія та найбільший банківський концерн Німеччини зі штаб-квартирою у Франкфурт-на-Майні. Є одним із найбільших банків у Європі та світі. Заснований у 1870 році.

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