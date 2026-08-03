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Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Беззаперечним лідером за кількістю пасажирів у липні став Інтерсіті+ Київ – Перемишль
фото з відкритих джерел

Обстріли та евакуаційні зупинки поїздів стали для залізничників майже щоденною реальністю

У липні «Укрзалізниця» перевезла 2,8 млн пасажирів, що на 100 тис. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

В компанії зазначають, що поточний літній сезон став одним із найскладніших за час повномасштабного вторгнення.

«Регулярні російські атаки по інфраструктурі, евакуаційні зупинки поїздів, тимчасові обмеження маршрутів і втрата частини рухомого складу стали для залізничників майже щоденною реальністю», – йдеться у повідомленні.

Щоб забезпечити перевезення в таких умовах, залізничники практично щодня коригували графіки руху, оперативно змінювали обіг вагонів та призначали додаткові рейси у періоди найбільшого попиту. Завдяки залученню новозбудованого рухомого складу та максимальному скороченню часу перебування вагонів у депо, 26 липня компанія встановила добовий рекорд цього літа, перевізши 102 тис. пасажирів.

Беззаперечним лідером за кількістю пасажирів у липні став швидкісний Інтерсіті+ №705/706 Київ – Перемишль, яким скористалися майже 60 тис. людей. Загалом за два місяці літа послугами залізниці скористалися 5,3 млн пасажирів. Серед них – понад 171 тис. дітей у складі організованих груп, які їхали на відпочинок чи змагання до Татарова-Буковеля, Ворохти та Мукачева.

Найпопулярнішими внутрішніми напрямками для українців традиційно залишаються маршрути з Києва до Львова, Одеси та Харкова.

До слова, «Укрзалізниця» з 1 серпня спростила поїздки українців до Німеччини. Подорожувати стало зручніше завдяки новому міжнародному поїзду Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Новий нічний маршрут запустила іспанська залізнична компанія Renfe, з якою «Укрзалізниця» нещодавно підписала меморандум про співпрацю.

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Теги: Укрзалізниця залізниця перевезення

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