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    Освітній обмудсмен розказав, чому випускники вдячні карантину

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    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов - Освітній обмудсмен розказав, чому випускники вдячні карантину
    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

    Сергій Горбачов упевнений, що результати цьогорічного ЗНО суттєво не відрізнятимуться від попередніх

    Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, чому окремі випускники шкіл були вдячні запровадженому навесні карантину. В інтерв’ю «Главкому»

    Горбачов зауважив, що декому карантин допоміг зосередитися на навчанні саме тих предметів, які потрібні для ЗНО.

    «Тут є дуже цікава річ, про яку не говорять, але я її виразно бачу. Парадоксально, але чимала кількість випускників, які гарно склали ЗНО, кажуть: ми вдячні карантину, бо раніше треба було кожного дня ходити до школи і вивчати те, що нам не потрібно, замість того, щоб зосередитися і вивчати саме те, що для нас дійсно є важливим для ЗНО. А щодо порівняння із минулорічними результатами ЗНО, то я ще не бачив аналітики, вона має з’явитися протягом тижня-двох, до кінця вересня так точно. І тоді ми побачимо реальну картину. Моє припущення: суттєвої різниці не буде, але подивимося», – зазначив Горбачов.

    Нагадаємо, у 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Таких випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.

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