Освітній обмудсмен розказав, чому випускники вдячні карантину



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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

Сергій Горбачов упевнений, що результати цьогорічного ЗНО суттєво не відрізнятимуться від попередніх

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, чому окремі випускники шкіл були вдячні запровадженому навесні карантину. В інтерв’ю «Главкому»

Горбачов зауважив, що декому карантин допоміг зосередитися на навчанні саме тих предметів, які потрібні для ЗНО.

«Тут є дуже цікава річ, про яку не говорять, але я її виразно бачу. Парадоксально, але чимала кількість випускників, які гарно склали ЗНО, кажуть: ми вдячні карантину, бо раніше треба було кожного дня ходити до школи і вивчати те, що нам не потрібно, замість того, щоб зосередитися і вивчати саме те, що для нас дійсно є важливим для ЗНО. А щодо порівняння із минулорічними результатами ЗНО, то я ще не бачив аналітики, вона має з’явитися протягом тижня-двох, до кінця вересня так точно. І тоді ми побачимо реальну картину. Моє припущення: суттєвої різниці не буде, але подивимося», – зазначив Горбачов.

Нагадаємо, у 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Таких випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.