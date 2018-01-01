Найкрасивішими українцями визнали Полякову та Винника

За звання найкрасивіших жінки та чоловіка боролися загалом 126 претендентів

Переможцями премії «Viva! Найкрасивіші-2018» назвали співаків Ольгу Полякову та Олега Винника. Про це повідомляє Viva. «Я, звичайно, збираю стадіони, але не став артистом року. Тому що велика краса - велика сила! Дякую, щастя нам і світу! І давайте робити цей світ красивим», - сказав Винник. Полякова, приймаючи



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За звання найкрасивіших жінки та чоловіка боролися загалом 126 претендентів

Переможцями премії «Viva! Найкрасивіші-2018» назвали співаків Ольгу Полякову та Олега Винника.

Про це повідомляє Viva.

«Я, звичайно, збираю стадіони, але не став артистом року. Тому що велика краса - велика сила! Дякую, щастя нам і світу! І давайте робити цей світ красивим», - сказав Винник.

Полякова, приймаючи нагороду, подякувала зі сцени своєму чоловікові Вадиму: «Він щодня говорить мені, що я найкрасивіша!».

Володаркою титулу «Мама року» стала ведуча «Світського життя» на «1+1» Катерина Осадча.

Спеціальні статуетки «Вибір Viva!» отримали Сергій Бабкін і фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

За звання найкрасивіших жінки та чоловіка боролися загалом 126 претендентів - українські знаменитості, публічні люди, зірки спорту, кіно і театру, лідери думок, які стали ньюзмейкерами минулого року.

Переможців під час онлайн- та смс-голосування визначали читачі видання.

Оголошення переможців відбулося сьогодні, 2 лютого, в палаці «Україна« в Києві.