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    Найкрасивішими українцями визнали Полякову та Винника

    За звання найкрасивіших жінки та чоловіка боролися загалом 126 претендентів
    Переможцями премії «Viva! Найкрасивіші-2018» назвали співаків Ольгу Полякову та Олега Винника. Про це повідомляє Viva. «Я, звичайно, збираю стадіони, але не став артистом року. Тому що велика краса - велика сила! Дякую, щастя нам і світу! І давайте робити цей світ красивим», - сказав Винник. Полякова, приймаючи
    • Сьогодні, 07:01
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    За звання найкрасивіших жінки та чоловіка боролися загалом 126 претендентів

    Переможцями премії «Viva! Найкрасивіші-2018» назвали співаків Ольгу Полякову та Олега Винника.

    Про це повідомляє Viva.

    «Я, звичайно, збираю стадіони, але не став артистом року. Тому що велика краса - велика сила! Дякую, щастя нам і світу! І давайте робити цей світ красивим», - сказав Винник.

    Полякова, приймаючи нагороду, подякувала зі сцени своєму чоловікові Вадиму: «Він щодня говорить мені, що я найкрасивіша!».

    Володаркою титулу «Мама року» стала ведуча «Світського життя» на «1+1» Катерина Осадча.

    Спеціальні статуетки «Вибір Viva!» отримали Сергій Бабкін і фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна.

    За звання найкрасивіших жінки та чоловіка боролися загалом 126 претендентів - українські знаменитості, публічні люди, зірки спорту, кіно і театру, лідери думок, які стали ньюзмейкерами минулого року.

    Переможців під час онлайн- та смс-голосування визначали читачі видання.

    Оголошення переможців відбулося сьогодні, 2 лютого, в палаці «Україна« в Києві. 

    Україна Олег Винник Оля Полякова
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