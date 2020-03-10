Найманці РФ застосовують міномети та гаубиці під Донецьком: підбито вантажівку ЗСУ, є поранені



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Ілюстративне фото

Поранено бійців одного з розвідбатів

Стратегія президента України Володимира Зеленського щодо «примирення» з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами на Донбасі провалилася. Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

«Бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 підбито вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ. Наші почали відповідати за годину. Поранені в одному з розвідбатів», - розповів журналіст.

«Провокації» тривають по всьому фронту. Обстріл ПТКР - президент мовчить, не помічає. Бомбардування санітарної машини з безпілотника - президент мовчить, не помічає. Сьогодні знову обстріл. Верховний головнокомандувач заспокоює себе байками про «провокації», боячись зізнатися собі і всім - його стратегія «примирення» з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася», - зазначив Бутусов.

«Президент стурбований тим, як скоротити втрати, - і замість того, щоб з цією метою проводити реформи в армії, робити її професійною, президент домагається скорочення активності наших підрозділів. А кров не припиняє литися. У війні не вдасться залишитися чистеньким, пане президенте, кров тепер на вас, це ваша відповідальність, особиста, а ви пасивно мовчите і не вживаєте дій. Утім, активна бездіяльність - це вже фірмова політика нинішньої влади», - резюмував журналіст.

Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.