НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо омбудсмена Денісової: йдеться про конфлікт інтересів

Нацагентство наголошує, що складання протоколу та направлення його до суду є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення

Національне агентство із запобігання корупції на засіданні ухвалило рішення про направлення до суду протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Як повідомила прес-служба НАЗК у середу, згідно з протоколом, Нацагентство встановило, що Денісова як народний депутат



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Людмила Денісова

Нацагентство наголошує, що складання протоколу та направлення його до суду є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення

Національне агентство із запобігання корупції на засіданні ухвалило рішення про направлення до суду протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Як повідомила прес-служба НАЗК у середу, згідно з протоколом, Нацагентство встановило, що Денісова як народний депутат України парламенту VIII скликання 15 березня вчинила дії «в умовах реального конфлікту інтересів». Це полягало в безпосередній участі в обговоренні та голосуванні на пленарному засіданні з питання порядку денного про призначення її на посаду омбудсмена. Такими діями Денісова порушила вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановлені ст. 28 закону «Про запобігання корупції».

Відповідальність за таке правопорушення передбачена ч. 1 і 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. «Неповідомлення особою у встановлених законом випадках і порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а вчинення дій або прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів - накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - пояснило НАЗК.

Нацагентство наголошує, що складання протоколу та направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, але є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Як повідомлялося, 25 квітня НАЗК запрошувало уповноваженого Верховної Ради з прав людини Денісова для пояснень у зв'язку з її голосуванням за своє призначення на посаду омбудсмена під час перебування її народним депутатом.

15 березня Верховна Рада призначила Денісову уповноваженим з прав людини. За таке рішення проголосували 280 народних депутатів, зокрема Денісова, яка на той момент була народним депутатом фракції «Народний фронт».

Після обрання омбудсменом парламент того ж дня позбавив Денісову депутатського мандата.

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