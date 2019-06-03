НАЗК перевірило нардепів на конфлікт інтересів графіка



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Верховна Рада 8-го скликання

Агентство склало 38 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами порушень 23 народними депутатами вимог антикорупційного законодавства

Національне агентство із запобігання корупції перевірило депутатів Верховної Ради VIII скликання на дотримання вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Про це повідомляють на сайті НАЗК.

«Нацагентство із запобігання корупції здійснило моніторинг виконання народними депутатами VIII скликання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також перевірило дотримання обмежень про сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності», - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що за підсумками моніторингу представники НАЗК виявили порушення вимог статті 36 Закону «Про запобігання корупції» про передачу в управління підприємств або корпоративних прав у двох депутатів і ознаки порушення 14 народними депутатами вимог ч. 3 ст. 14 закону «Про засади запобігання і протидії корупції».

НАЗК склало 38 протоколів про адміністративні правопорушення за фактами порушень 23 народними депутатами вимог антикорупційного законодавства за такою кваліфікацією: 29 протоколів - за порушення вимог про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; сім протоколів - за порушення обмежень на сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності; один протокол - за порушення встановлених законом обмежень на одержання подарунків; один протокол - за невиконання законних вимог (приписів) НАЗК.





«Найбільшу кількість протоколів складено щодо позафракційних - 9 депутатів, друге місце займають депутати від фракцій партії «Блок Петра Порошенка» та політичної партії «Народний фронт» - по 5 депутатів, 2 депутати від фракції політичної партії «Опозиційний блок» і по одному депутату від Радикальної партії Олега Ляшка та групи «Партія «Відродження», - наголошено в повідомленні.





У НАЗК також нагадали, що, відповідно до ч.4 ст.81 Конституції, у разі невиконання вимоги про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження народного депутата України «припиняються достроково на підставі закону за рішенням суду».