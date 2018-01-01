НАЗК пропонує посилити контроль за фінансуванням політичних партій

Корчак пропонує зобов’язати подавати щоквартальні звіти особисто керівників політичних сил

НАЗК пропонує передбачити уточнення строків відкриття банківських рахунків, обмеження у здійсненні внесків на підтримку політпартій, зміни до звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції. «Практичне застосування та



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Корчак пропонує зобов’язати подавати щоквартальні звіти особисто керівників політичних сил

НАЗК пропонує передбачити уточнення строків відкриття банківських рахунків, обмеження у здійсненні внесків на підтримку політпартій, зміни до звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Практичне застосування та реалізація Національним агентством положень Закону України «Про політичні партії в Україні» окреслили низку законодавчо неврегульованих питань та норм, що потребують уточнення. Є необхідність вдосконалення механізмів партійного фінансування, контролю та звітності політичних партій», – цитує прес-служба голову НАЗК Наталію Корчак.

За словами Наталії Корчак, юридичним особам, засновниками яких є іноземні юридичні особи, та особам, яких не можливо ідентифікувати за наданими відомостями, пропонується заборонити здійснювати внески на підтримку політичних партій (стаття 15 Закону).

Пропонується зобов’язати подавати щоквартальні звіти особисто керівників політичних сил або уповноважених осіб політичних партій із зазначенням у звіті інформації про їх персональні дані (стаття17 Закону).

Це пов’язано з тим, що в деяких випадках фінансові звіти партій подають до Національного агентства не особи, уповноважені політичними партіями на підготовку звітів, а інші особи, які в разі виявлення порушень не можуть бути притягнені до відповідальності.

Також зміни передбачають наявність у звіті інформації про кошти державного фінансування та відшкодування витрат, пов’язаних з фінансуванням передвиборної агітації кожною місцевою організацією партії.

Однією із законодавчих ініціатив також є пропозиція Національного агентства скасувати обов’язок щодо проходження зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в рік, наступний за роком проведення виборів, для політичних партій, що були суб’єктами виборчого процесу на чергових або позачергових місцевих виборах.