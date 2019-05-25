НАЗК склало 128 протоколів після аналізу роботи фондів кандидатів у президенти



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НАЗК виявило факти порушення порядку надання внеску до виборчого фонду

За результатами аналізу фінансових звітів президентської виборчої кампанії 31 березня 2019 року НАЗК склало 128 адмінпротоколів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«За результатами аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало 128 протоколів про адміністративне правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протоколи складено за статтями 212-21, 212-15 КУпАП. Зокрема, були виявлені факти порушення порядку надання внеску до виборчого фонду кандидата або ж отримання такого внеску та порядку подання фінансових звітів виборчих фондів.

«Національне агентство звертає увагу, що інформація про складені протоколи про адміністративне правопорушення не є остаточною, оскільки процес складання та направлення протоколів до суду триває», – уточнюється у повідомленні.

У НАЗК також нагадали, що фінансові звіти, що подавалися розпорядниками рахунків виборчих фондів кандидатів, перевірялися на відповідність порядку подання і повноту заповнення, відповідність звітних даних інформації, отриманій від банків, на дотримання обмежень у здійсненні внесків, зокрема щодо наявності податкового боргу в суб’єкта, який здійснює внесок (відповідно до ст. 15 ЗУ «Про політичні партії в Україні», ст. 43 ЗУ «Про вибори Президента України»).