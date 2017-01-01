НАЗК відмовилося надати документи про звільнення Соломатіної

НАЗК не надало копії документів нардепу, пославшись на конфіденційність даних

Національне агентство із запобігання корупції відмовилося надати народному депутату Мустафі Найєму копії документів про звільнення Ганни Соломатіної без письмового зобов’язання про нерозголошення. Про це депутат повідомив у Facebook. Він зазначив, що НАЗК відмовилося надати копії документів, пославшись на конфіденційність даних.



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Ганна Соломатіна

НАЗК не надало копії документів нардепу, пославшись на конфіденційність даних

Національне агентство із запобігання корупції відмовилося надати народному депутату Мустафі Найєму копії документів про звільнення Ганни Соломатіної без письмового зобов’язання про нерозголошення.

Про це депутат повідомив у Facebook.

Він зазначив, що НАЗК відмовилося надати копії документів, пославшись на конфіденційність даних.

«Після вчорашнього свята відкритості та розкриття агентів НАБУ це, звісно, верх абсурду», - написав Найєм.

У відповіді НАЗК звернулося до депутата з проханням навести обґрунтування, яким чином запитувана інформація пов’язана із здійсненням повноважень і прийти у відомство й отримати документи лише після підписання письмового зобов’язання щодо забезпечення вимог закону України «Про захист персональних даних».

«Я просив не медичну картку пані Соломатіної, не її домашню адресу або номер банківської картки, а копію наказу про звільнення і підстави, на якій він був підписаний», - наголосив Найєм.

Він також повідомив, що прийде до НАЗК, щоб отримати документи.

Нагадаємо, керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявляє про організовану проти неї інформаційну атаку.

Раніше керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій. Соломатіна заявила, що члени НАЗК змушували представників департаменту фінансового контролю перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці.

За даними Соломатіної, у НАЗК використовують е-декларування для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над незгодними та з метою особистого збагачення голови Наталії Корчак та членів НАЗК. За її словами, результати перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву.

Вона також стверджувала, що нібито представник Адміністрації президента України Олексій Горащенков є «куратором» роботи НАЗК.

Сам Горащенков заперечує, що займався кураторством діяльності НАЗК.

У Корчак спростували всі звинувачення Соломатіної та позвалися на неї до суду.

Генеральний прокурор ухвалив рішення про передачу Службі безпеки України справи щодо керівництва НАЗК, яку розслідувало НАБУ.

Ганна Соломатіна та завідувач сектору внутрішнього аудиту НАЗК Оксана Дівніч мають намір подати позов до генерального прокурора Юрія Луценка та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через передачу справи про маніпуляції в НАЗК до Служби безпеки України.