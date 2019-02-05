НАЗК викликає для пояснень двох депутатів через е-декларації



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Сайт е-декларацій Національного агенства з питань запобігання корупції

Неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства про адмінправопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції запросило 10 посадовців надати пояснення щодо можливих порушень антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національне агентство встановило, що, перебуваючи у статусі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», особи порушили вимоги цього закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані», - йдеться у повідомленні.

Так, з підстав порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів запрошено народного депутата України Юрія Македона та депутата Київської міської ради Олену Овраменко.

З підстав несвоєчасного подання декларації НАЗК запросило дати пояснення начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Азовського моря Державної Азовської морської екологічної інспекції Ірину Зіброву, головного спеціаліста Головного територіального управління юстиції в Київській області Галину Бондаренко та головного державного інспектора Державної податкової інспекції (ДПІ) у Печерському районі м. Києва Наталію Прилуцьку.

Дати пояснення агентство запрошує екс-голову Обухівської РДА у Київській області Івана Рудяка - з підстав несвоєчасного подання декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а з підстав несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – директора Департаменту розвитку експорту Мінекономрозвитку Максима Бондаря та прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 Сергія Артеменка.

Також НАЗК запросило надати пояснення щодо невиконання законних вимог Національного агентства головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Бахмутська стоматологічна поліклініка» Володимира Вітязя та Каховського міського голову Андрія Дяченка.

У Національному агентстві також нагадали, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ почало розслідування через недостовірні відомості у декларації Геращенко.