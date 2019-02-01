НАБУ почало розслідування через недостовірні відомості у декларації Геращенко, - журналіст



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Народного депутата Ірину Геращенко почали перевіряти через заяву журналіста Тамразова від 1 жовтня 2018 року

НАЗК після перевірки декларацій першого віце-спікера виявило лише дрібні порушення

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом ймовірного недостовірного декларування першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко. Про це повідомляє Facebook керівника онлайн-видання Insider Олексія Тамразова.

Тамразов зазначив, що розслідування розпочате на підставі його заяви від 1 жовтня 2018 року.

«НАБУ сьогодні повідомило, що на підставі моєї заяви від 01.10.2018 розпочато досудове розслідування за фактом можливого вчинення першим заступником голови ВР Геращенко І.В., кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ (недостовірне декларування). Весь цей час НАБУ проводило «інформаційно-аналітичну роботу». Принаймні, ще в грудні відповідали, що відомості не внесені до ЄРДР. Для мене було принципово не зобов’язувати НАБУ вносити відомості через рішення суду», - сказано у повідомленні.

Журналіст зазначив, що у квітні 2017 року зробив допис щодо недостовірно відображеної вартості автомобіля у декларації першого віце-спікера.

«Фактична вартість придбання згідно договору купівлі продажу Lexus rx200t- не співпадала майже на 1 млн грн з відображеною у декларації. У травні 2017 я подав заяву з копією реального договору купівлі продажу в НАЗК. НАЗК повідомило, що врахує під час перевірки», - зазначив він.

Тамразов підкреслив, що Нацагентство з запобігання корупції перевірило декларації Геращенко, однак знайшло у них лише дрібні порушення.

«Як не дивно, але в вересні 2018 НАЗК перевірило декларації Геращенко, та знайшло дрібні порушення , що не тягнуть на відповідальність. Ні, недостовірну вартість автомобіля Lexus rx200t там не виявили. Тому сьогоднішнє розслідування НАБУ має поставити в цьому крапку», - написав він.

Нагадаємо, в декларації за 2015 рік Геращенко задекларувала два автомобіля - Ford Explorer і Lexus 350.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року НАЗК перевірило електронні декларації першого заступника голови ВР Ірини Геращенко, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка і ще трьох чиновників.