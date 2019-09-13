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    НАЗК внесло припис новому міністру

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    Оксана Коляда - НАЗК внесло припис новому міністру
    Оксана Коляда

    Нацагентство вимагає усунути порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

    Національне агентство з питань запобігання корупції внесло три приписи: міністру у справах ветеранів Оксані Коляді, а також головам районної та селищної рад.

    Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    «На засіданні 6 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про внесення трьох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону», – повідомили у пресслужбі.

    Так, за даними НАЗК, припис новому міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) Оксані Коляді стосується порушення в частині здійснення контролю за поданням посадовцями декларацій та повідомлення Національного агентства про 5 випадків неподання та несвоєчасного подання декларацій 4-ма посадовцями.

    «Встановлено порушення терміну направлення запитів до відповідних державних органів при організації проведення спеціальної перевірки стосовно 5-ти претендентів на посади в міністерстві», – зазначили у Нацагентстві.

    Також внесено припис голові Кам’янець-Подільської районної ради Хмельницької області Віктору Криваку та Аулівському селищному голові Ігорю Драці, стосовно його заступника Олександра Босого у зв’язку з порушеннями при проведенні спеціальної перевірки.

    Нацагентство заявило, що вимагає усунути порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також ініціювати проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог законодавства. За результатами – вжити заходів у встановленому законом порядку. 

    декларація НАЗК
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