Названа найпопулярніша серед туристів країна у 2017 році



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У топ-10 опинилися Мексика, Велика Британія, Туреччина, Німеччина і Таїланд

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) оприлюднила підсумкову статистику з міжнародного турпотоку в 2017 році, рейтинг найпопулярніших країн очолила Франція.

За даними організації, в 2017 році кількість туристів у світі досягла 1,323 млрд осіб, це найкращий показник за останні сім років. Приріст по відношенню до 2016 року склав 7%.

Найпопулярнішими країнами у туристів стали Франція (86,9 млн відвідувачів, +5,1% в порівнянні з 2016 роком), Іспанія (81,8 млн, +8,6%) і США (75,9 млн, -3,8%). До п'ятірки також увійшли Китай (60,7 млн, +2,5%) та Італія (58,3 млн, +11,2%).

У топ-10 опинилися Мексика, Велика Британія, Туреччина, Німеччина і Таїланд. Причому, турпотік до Туреччини в 2017 році виріс на 24,1% в порівнянні з 2016 роком - це найкращий результат серед усіх країн-лідерів рейтингу.

Що стосується витрат на подорожі, рекордними вони виявилися у туристів в США - $210,7 млрд. У лідерах також Іспанія ($68 млрд) і Франція ($60,7 млрд). При цьому найбільше витрачали мандрівники з Китаю, США та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що за даними Центру розвитку туризму, влітку цього року пляжні курорти України заповнені майже повністю.

Джерело: Інтерфакс-Україна