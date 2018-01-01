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    Названо дату виборів до Європарламенту

    Рішення про дату виборів мають схвалити уряди або парламенти країн-членів ЄС
    Наступні вибори до Європарламенту пройдуть 23-26 травня 2019 року. Таке рішення ухвалила конференція президентів Європарламенту – колегіального керівного політичного органу. Водночас це рішення ще мають схвалити національні уряди або парламенти країн-членів Євросоюзу. Загальноєвропейські вибори до Європарламенту відбуваються кожні п'ять
    • Сьогодні, 10:02
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    Європарламент
    Європарламент

    Рішення про дату виборів мають схвалити уряди або парламенти країн-членів ЄС

    Наступні вибори до Європарламенту пройдуть 23-26 травня 2019 року. Таке рішення ухвалила конференція президентів Європарламенту – колегіального керівного політичного органу.

    Водночас це рішення ще мають схвалити національні уряди або парламенти країн-членів Євросоюзу.

    Загальноєвропейські вибори до Європарламенту відбуваються кожні п'ять років. Попередні були у 2014-му.

    Від результатів виборів залежить політична конфігурація у ЄП, а також призначення (обрання) керівників інституцій ЄС, включаючи президентів Єврокомісії, Ради ЄС, високого представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки.

    За Угодою про ЄС, до складу Європарламенту входять 750 депутатів. Нині у законодавчому органі ЄС діють вісім політичних груп. Більшість складають Європейська народна партія та Альянс лібералів і демократів за Європу. 

    Джерело: Укрінформ

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