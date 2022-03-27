Названо кількість примусово депортованих окупантом українців

За даними омбудсмена до Росії переміщено близько 400 тисяч осіб

Починаючи з перших днів вторгнення російські агресори примусово перемістили з тимчасово окупованих територій понад чотириста тисяч мешканців. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму Facebook.

"Міністерство оборони окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ. Підставами для переміщення рашисти називають "звернення посольств та заявки, подані у військову комендатуру Херсона", - написала вона.

Тільки за минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій та Луганській областях вивезено понад 19,6 тис. мирних жителів, з них 3 300 дітей.

"Про це повідомив начальник Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайло Мізінцев. Загалом рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителя "з небезпечних районів України", з яких 91 673 - діти, з Маріуполя "від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, у тому числі за минулу добу 4 183 особи", - додала Денісова.

Уповноважена порівняла масштаби примусового переміщення з депортацією, що проводилася Гітлером.

"Країна-окупант цинічно та грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - зауважила вона.

Як відомо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України. Зокрема, чимало людей путінська орда фактично викрала та вивезла із Маріуполя.

Також повідомлялося, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.

Зокрема Червоний хрест планує відкрити офіс біля кордону Росії з Україною. Крім того, очільник організації у Москві подякував Сергію Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю».