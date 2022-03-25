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    Події в Україні

    На Луганщині рашисти обстріляли дві церкви (фото)

    У результаті обстрілу в церкві вилетіли вікна - На Луганщині рашисти обстріляли дві церкви (фото)
    У результаті обстрілу в церкві вилетіли вікна
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Окупанти поцілили в церкву, що знаходиться при лікарні

    У четвер, 24 березня, російські окупанти обстріляли дві церкви в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Байдуже на Бога. Росіяни за добу обстріляли дві церкви. У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів постраждав храм на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість». Церква знаходилася при лікарні, тож невідомо, куди саме цілили окупанти - по поранених та лікарях чи по Богу?» - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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    На Луганщині рашисти обстріляли дві церкви (фото)
    На Луганщині рашисти обстріляли дві церкви (фото)
    На Луганщині рашисти обстріляли дві церкви (фото)

    Також у місті Рубіжне від обстрілів постраждала парафія блаженної Матрони Московської.

    Раніше у Сєвєродонецьку окупанти двічі поцілили в Свято-Різдвяний Кафедральний собор. Також рашисти завдали шкоди парафіям у Лисичанську й смт Троїцьке.

    24 березня в Луганській області внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, вісьмох поранено.


    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині рашисти обстріляли дві церкви (фото)