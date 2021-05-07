У Києві посилили контроль за використанням вакцини від Covid-19

На сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації

Зафіксовано випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп

У столиці посилили контроль за використанням вакцини від Covid-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.

Лист із відповідним закликом до голів райдержадміністрацій, у підпорядкуванні яких знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, на базі яких розташовані вакцинальні пункти, підписала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У листі міститься нагадування про те, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації. А також повідомляється, що зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян, які є дописувачами соціальних мереж) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою, що є неприпустимим.

«Департамент звернувся до голів РДА з проханням наголосити і зі свого боку директорам визначених медзакладів про необхідність дотримання вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я про дорожню карту щодо етапності вакцинації цільових груп під час вакцинальної кампанії від COVID-19», – зазначила Гінзбург.

Директорка департаменту зауважила, що, за даними звітних форм Міністерства охорони здоров’я України, у столиці серед осіб, які не увійшли до пріоритетних груп, вакцинована 91 людина. Для прикладу, в Миколаївській області – 900 осіб, у Черкаській – 768, Кіровоградській – 408, у Харкові – 367 осіб, Полтавській області – 292 тощо.

«Київ за чисельністю населення є найбільшим містом країни. Передбачувано, що при найкращих показниках вакцинації, які вже багато тижнів поспіль утримує столиця, можливі поодинокі випадки порушень. Та в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах ці випадки саме поодинокі, – підкреслила Гінзбург. – Проте контроль з боку Департаменту – суворий. Зокрема, під час останньої онлайн-наради директорам ЦПМСД та КДЦ було вкотре доведено інформацію щодо умов вакцинування цільових груп та рекомендоване ознайомлення медиків вакцинальних бригад з цими вимогами «під підпис». А для підсилення контролю ми звернулися ще й до голів райдержадміністрацій».

Також Гінзбург повідомила, що Департамент охорони здоров’я довів до голів РДА й інформацію щодо необхідності дотримання санітарно-епідемічних норм та певних рекомендацій під час вакцинації. Зокрема, уникнення створення черг шляхом розмежування потоків пацієнтів, визначення та планування графіку вакцинації, контроль кількості осіб з метою уникнення скупчення людей в одному приміщенні та використання доступних засобів зв’язку для інформування населення про необхідність і правила вакцинації в умовах пандемії Cоvid-19.

Окремо директорка Департаменту зазначила, що всі публічні особи, які раніше були щеплені згідно з наказом МОЗ у рамках кампанії щодо популяризації вакцинації, обов’язково отримають другу дозу вакцини.

Наразі в Києві продовжується щеплення від covid-19 осіб віком 65+ та осіб, які входять до перших двох етапів вакцинації. Станом на 6 травня щеплено 24370 осіб.

Як повідомлялося, 6 травня у Києві зроблено 6026 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 3557 вакцинацій.

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