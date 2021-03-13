Covid-вакцинація: до черги записалось понад 240 тисяч українців

До листа очікування з початку вакцинації записались 241 277 людей, щеплено 47 541 особу

До черги на отримання вакцини стає значно більше людей, ніж у державі проводиться щеплень

Станом на 12 березня 2021 року у черзі на вакцинацію проти коронавірусу перебуває 241 тисяча українців. Такі дані повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

«Станом на 12 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 241 277 людей», – інформує МОЗ.

Так, за добу 12 березня в Україні ще 9 304 особи щеплено проти Covid-19. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), а найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

Запис до черги на вакцинацію почався 1 березня. Записатись можна через мобільний додаток «Дія», або за допомогою контакт-центру Міністерства охорони здоров'я.

Раніше стало відомо, що станом на початок березня послугою «Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19» скористалися вже майже 100 тисяч українців.

Крім того, за прогнозами рейтингового агентства S&P Global Ratings, до середини літа встигнуть отримати щеплення лише 3% українців.