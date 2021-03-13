  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Covid-вакцинація: до черги записалось понад 240 тисяч українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До листа очікування з початку вакцинації записались 241 277 людей, щеплено 47 541 особу - Covid-вакцинація: до черги записалось понад 240 тисяч українців
    До листа очікування з початку вакцинації записались 241 277 людей, щеплено 47 541 особу
    Фото з відкритих джерел

    До черги на отримання вакцини стає значно більше людей, ніж у державі проводиться щеплень

    Станом на 12 березня 2021 року у черзі на вакцинацію проти коронавірусу перебуває 241 тисяча українців. Такі дані повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

    «Станом на 12 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 241 277 людей», – інформує МОЗ.

    Так, за добу 12 березня в Україні ще 9 304 особи щеплено проти Covid-19. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу – 47 541 особа.

    За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), а найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

    Запис до черги на вакцинацію почався 1 березня. Записатись можна через мобільний додаток «Дія», або за допомогою контакт-центру Міністерства охорони здоров'я.

    Раніше стало відомо, що станом на початок березня послугою «Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19» скористалися вже майже 100 тисяч українців.

    Крім того, за прогнозами рейтингового агентства S&P Global Ratings, до середини літа встигнуть отримати щеплення лише 3% українців.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies