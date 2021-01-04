У 2021 році очікується заключна частина Бондіани «Не час помирати»

Деякі фільми були перенесені на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Названо найбільш очікувані фільми 2021 року. Список картин опублікувало видання Variety.

У добірку були включені як нові релізи, так і фільми, які повинні були вийти ще минулого року, однак через пандемію коронавірусу їх прем'єра була перенесена.

Навесні очікується вихід таких картин, як «Поїздка в Америку», анімаційний фільм «Рейя і останній дракон» і кримінальна драма «Множинні святі Ньюарка» – приквел серіалу «Клан Сопрано».

Крім того, відбудуться релізи фільму «Морбіус», заключної частини Бондіани «Не час помирати», науково-фантастичного бойовика «Годзілла проти Конга», блокбастера Marvel «Чорна вдова» та дев'ятої частини бойовика «Форсаж».

Серед літніх прем'єр видання виділило такі: «Мисливці за привидами: Спадкоємці», «На висоті», «Міньйон: Грювітація», «Французький диспетчер», «Веном: Хай буде Карнаж», «Космічний джем 2», «Топ Ган: Меверік »,«Шан-Чі і легенда десяти кілець»,«Кендімен», «Круїз по джунглях» і «Загін самогубців: Місія навиліт».

Восени рекомендується переглянути стрічки «Дюна», «Остання дуель», «Три тисячі років очікування», «Місія нездійсненна-7», а також біографічну кінокартину «Елвіс».

Взимку очікуються прем'єри таких фільмів, як «Вестсайдська історія», третя частина «Людини-павука», «Алея кошмарів», «Матриця-4», «Макбет», «Аннетт» і «Сира низина».

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