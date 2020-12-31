Netflix зніме фільм про справу «вагнерівців» – Порошенко

Українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі

Необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat, зазначив Порошенко

Спецоперація по затриманню російських бойовиків з ПВК «Вагнер» проводилася в рамках міжнародного військового співробітництва.

Про це в інтерв‘ю телеканалу «Прямий» заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, – ви зробили велику помилку», – переконаний Порошенко.

«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися – ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», – повідомив Петро Порошенко.

«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», – звернувся він до Зеленського.

«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», – застеріг п’ятий президент.

«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», – говорить лідер «Європейської Солідарності».

«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко в річницю Нормандського саміту презентував шість кроків до миру на Донбасі.

До слова, постанова про створення ТСК щодо «вагнерівців» повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

Як повідомлялося 24 вересня, Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.