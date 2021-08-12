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    Названо основні відмінності Windows 11 від Windows 10

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    Журналісти розповіли, які функції Windows 10 зникли з Windows 11 - Названо основні відмінності Windows 11 від Windows 10
    Журналісти розповіли, які функції Windows 10 зникли з Windows 11
    Фото: Freestocks / Unsplash

    Журналісти медіа порівняли дві операційні системи і назвали відсутні в Windows 11 функції.

    У новій операційній системі Microsoft зникли деякі додатки, які були присутні в Windows 10. Про це повідомляє видання Windows Latest.

    Журналісти медіа порівняли дві операційні системи і назвали відсутні в Windows 11 функції. До них віднесли можливість розширеної настройки меню «Пуск» – розмір макета і масштабування в новій ОС змінити не можна.

    Також в системі нового покоління зникла можливість доступу до швидких налаштувань через жести, розміщення ярликів програм на панелі завдань, відкриття файлів через перетягування документа на іконку конкретного додатка.

    У Windows 11 також прибрали опцію настройки контекстного меню через натискання правою кнопкою миші, синхронізацію шпалер робочого столу на основному і додатковому пристроях.

    Також нова операційна система відрізняється від старої тим, що в ній немає деяких фірмових додатків Microsoft. Наприклад, з Windows 11 видалили Paint, Skype, інструмент «Панель математичного введення» та інші програми. Отримати їх назад можна через офіційний магазин Windows.

    Журналісти помітили, що багато користувачів ОС від Microsoft залишилися незадоволені змінами, про що вони розповіли на платформі Feedback Hub.

    Раніше стало відомо, що в Windows з'явилася автоматична захист від шкідливих програм. Інструмент бореться не тільки з явним шахрайським ПО, а й блокує ті додатки, які здаються системі небажаними або потенційно небезпечними.

    Теги: Microsoft магазин Windows
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    Названо основні відмінності Windows 11 від Windows 10