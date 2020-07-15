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    Названо топ-30 найбільш оплачуваних професій майбутнього

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    Серед найбільш оплачуваних професій -&nbsp;розробник прикладного програмного забезпечення - Названо топ-30 найбільш оплачуваних професій майбутнього
    Серед найбільш оплачуваних професій - розробник прикладного програмного забезпечення

    Прогноз складено американським діловим виданням

    Американське видання Business Insider назвало 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього.

    Видання ретельно вивчило ринок праці і склало топ-30 професій, які протягом наступних восьми років стануть найприбутковішими. Журналісти використовували дані з Бюро статистики праці США.

    У топ-30 увійшли такі спеціальності:

    1. Дипломований медпрацівник. Середній річний дохід: $73 300.
    2. Розробник прикладного програмного забезпечення. Середній річний дохід: $107 510.
    3. Головний і операційний менеджери. Середній річний дохід: $100 780.
    4. Фінансовий менеджер. Середній річний дохід: $129 890.
    5. Аналітик в сфері менеджменту. Середній річний дохід: $85 260.
    6. Фінансовий аналітик і маркетолог. Середній річний дохід: $63 790.
    7. Менеджери в різних сферах. Середній річний дохід: $68 500.
    8. Медичний менеджер. Середній річний дохід: $100 980.
    9. Хірург. Середній річний дохід: $203 Р450.
    10. Менеджер інформаційних систем. Середній річний дохід: $ 146 360.
    11. Бухгалтер і аудитор. Середній річний дохід: $71 550.
    12. Адвокат. Середній річний дохід: $122 960.
    13. Медичний працівник. Середній річний дохід: $109 820.
    14. Викладач медичних дисциплін в університеті. Середній річний дохід: $97 320.
    15. Усі фахівці з бізнес-процесів. Середній річний дохід: $73 570.
    16. Аналітик комп'ютерних систем. Середній річний дохід: $90 920.
    17. Фізіотерапевт. Середній річний дохід: $89 440.
    18. Розробник програмного забезпечення. Середній річний дохід: $107 510.
    19. Супервайзер на будівництві. Середній річний дохід: $66 210.
    20. Водій вантажного автомобіля. Середній річний дохід $45260.
    21. Керівник будівництва. Середній річний дохід: $95 260.
    22. Усі фахівці з продажу. Середній річний дохід: $56 130.
    23. Електрик. Середній річний дохід: $56180.
    24. Фельдшер. Середній річний дохід: $112 260.
    25. Тесляр. Середній річний дохід: $48 330.
    26. Сантехнік, зварювальник і трубопровідник. Середній річний дохід: $55 160.
    27. Комп'ютерні фахівці. Середній річний дохід: $88 550.
    28. Ліцензований медичний помічник. Середній річний дохід: $47 480.
    29. Спеціаліст з технічної підтримки користувачів. Середній річний дохід: $52 270.
    30. Аналітик інформаційної безпеки. Середній річний дохід: $99 730.

    Нагадаємо, нещодавно також назвали топ-5 найбільш затребуваних фріланс-професій

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