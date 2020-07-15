Названо топ-30 найбільш оплачуваних професій майбутнього
Серед найбільш оплачуваних професій - розробник прикладного програмного забезпечення
Прогноз складено американським діловим виданням
Американське видання Business Insider назвало 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього.
Видання ретельно вивчило ринок праці і склало топ-30 професій, які протягом наступних восьми років стануть найприбутковішими. Журналісти використовували дані з Бюро статистики праці США.
У топ-30 увійшли такі спеціальності:
- Дипломований медпрацівник. Середній річний дохід: $73 300.
- Розробник прикладного програмного забезпечення. Середній річний дохід: $107 510.
- Головний і операційний менеджери. Середній річний дохід: $100 780.
- Фінансовий менеджер. Середній річний дохід: $129 890.
- Аналітик в сфері менеджменту. Середній річний дохід: $85 260.
- Фінансовий аналітик і маркетолог. Середній річний дохід: $63 790.
- Менеджери в різних сферах. Середній річний дохід: $68 500.
- Медичний менеджер. Середній річний дохід: $100 980.
- Хірург. Середній річний дохід: $203 Р450.
- Менеджер інформаційних систем. Середній річний дохід: $ 146 360.
- Бухгалтер і аудитор. Середній річний дохід: $71 550.
- Адвокат. Середній річний дохід: $122 960.
- Медичний працівник. Середній річний дохід: $109 820.
- Викладач медичних дисциплін в університеті. Середній річний дохід: $97 320.
- Усі фахівці з бізнес-процесів. Середній річний дохід: $73 570.
- Аналітик комп'ютерних систем. Середній річний дохід: $90 920.
- Фізіотерапевт. Середній річний дохід: $89 440.
- Розробник програмного забезпечення. Середній річний дохід: $107 510.
- Супервайзер на будівництві. Середній річний дохід: $66 210.
- Водій вантажного автомобіля. Середній річний дохід $45260.
- Керівник будівництва. Середній річний дохід: $95 260.
- Усі фахівці з продажу. Середній річний дохід: $56 130.
- Електрик. Середній річний дохід: $56180.
- Фельдшер. Середній річний дохід: $112 260.
- Тесляр. Середній річний дохід: $48 330.
- Сантехнік, зварювальник і трубопровідник. Середній річний дохід: $55 160.
- Комп'ютерні фахівці. Середній річний дохід: $88 550.
- Ліцензований медичний помічник. Середній річний дохід: $47 480.
- Спеціаліст з технічної підтримки користувачів. Середній річний дохід: $52 270.
- Аналітик інформаційної безпеки. Середній річний дохід: $99 730.
Нагадаємо, нещодавно також назвали топ-5 найбільш затребуваних фріланс-професій
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