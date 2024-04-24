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Київський «Гулівер» може отримати нового керівника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київський «Гулівер» може отримати нового керівника
Офіс генпрокурора хоче передати ТРЦ «Гулівер» в управління АРМА
фото з відкритих джерел

У квітні Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТРЦ «Гулівер»

Офіс генпрокурора ініціював передачу київського торговельно-офісного центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на пресцентр «Судової влади України».

Відповідне клопотання прокурори подали до Шевченківського районного суду Києва в межах кримінального розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків на суму 146 млн грн. Судове засідання відбудеться 26 квітня.

Слідство підозрює у справі гендиректорку ТОВ «Три О» Ірину Круппі. 9 квітня Київський апеляційний суд наклав арешт на майно цієї фірми, зокрема й на ТРЦ «Гулівер» у Києві загальною площею 151,8 тис. кв. м.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років дирекція «Гуліверу» уклала низку договорів із підконтрольними товариствами. За даними БЕБ, у відомостях йшлося про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн і вивести їх у готівку.

Торговельно-розважальним і бізнес-центром «Гулівер» керує дружина бізнесмена Віктора Поліщука – Лілія Різва, а компанія «Три О» є формальним власником. Утім, про те, що саме Поліщук є власником комплексу, неодноразово повідомляли ЗМІ із посиланням на численні джерела на ринку.

Нещодавно журналісти «Схем» опублікували розслідування про те, як структури Поліщука протягом усього 2022 року не повертали борги держбанкам України, посилаючись на фінансові труднощі. У той же період компанії бізнесмена скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, зокрема, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон. Після виходу журналістського розслідування Нацполіція і САП розпочали два кримінальних провадження.

Нагадаємо, Віктор Поліщук, який також є власником мереж електроніки «Технополіс» та «Ельдорадо», напередодні повномасштабного вторгнення РФ посідав 36 місце у списку найзаможніших українців.

Пік розвитку його бізнесу припав на часи президентства Віктора Януковича. Згодом з’явилася інформація про родинні зв’язки його дружини Лілії Різвої з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва – заступника голови Ради безпеки Росії.

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Теги: АРМА Офіс Генерального прокурора бізнес бізнесмен Київ столиця

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