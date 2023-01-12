Де найбільші зарплати: експерти назвали чотири професії
Найменшу зарплату пропонують прибиральникам – 8 тис. грн
В Україні найбільшу заробітну плату у грудні пропонували водіям-міжнародникам. Про це свідчать дані статистики сайту з пошуку роботи й співробітників Work.ua.
Зокрема до списку високооплачуваних професій грудня увійшли:
- водій-міжнародник – 40 тис. грн;
- автомаляр – 35 000 грн;
- рієлтор – 30 000 грн;
- дизеліст – 29 000 грн (через масову необхідність обслуговувати генератори).
Найменшу зарплату пропонують прибиральникам – 8 тис. грн, помічникам ветеринарного лікаря – 9 тис. грн та посудомийникам – 9 тис. грн.
До п'ятірки найбільш затребуваних професій в Україні увійшли продавці, менеджери з продажу, бухгалтери, водії та кухарі. Таким спеціалістам пропонують середні зарплати від 12 тис. до 22 тис. грн (найбільші у водіїв).
Загалом топ-5 найпопулярніших серед роботодавців спеціальностей такий:
- продавець-консультант із середньою зарплатою 12 тис. грн;
- менеджер із продажу – 20 тис. грн;
- бухгалтер – 15 тис. грн;
- водій – 22 тис. грн;
- кухар – 14 тис. грн.
А ось найбільший приріст вакансій наприкінці 2022 року спостерігався за посадами «майстер із підключення інтернету» (+64% до листопада) та «патрульний поліцейський» (+63%). Також роботодавці активізували пошуки охоронців та юристів.
Нагадаємо, станом 26 грудня 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 191 тисяча безробітних. Причому за останній місяць безробітних стало на 32 тисячі менше.
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