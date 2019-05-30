ТОП найбільш затребуваних професії в світі - дослідження



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В Україні брак інженерів гостро відчутний у всіх сферах, - аналітики

Роботодавцям у всьому світі найбільше потрібні інженери

Аналітики хедхантингової агенції підготували топ найбільш затребуваних на сьогодні спеціальностей у світі.

Зазначається, що в Україні ситуація, якщо й не ідентична, то однозначно схожа.

«Справа лише в часі», - вважають аналітики агенції.

Згідно з дослідженням агенції, роботодавцям у всьому світі найбільше потрібні інженери і ще раз інженери.

«Причому шукають різних інженерів. Інженерів-електриків, інженерів-механіків, -будівельників, -електроніків... Ці фахівці мають високий попит у багатьох країнах світу, включаючи Канаду, США, Німеччину, Іспанію, Чилі, Нову Зеландію», - зазначають аналітики.

В Україні, зауважують в агенції, брак цих фахівців гостро відчутний.

«За останні п’ять років попит на інженерів різко зріс і в нашій країні. І не дивно. Яке мале чи суперпотужне виробництво обійдеться без цих людей?», - наголошують в агенції.

Інженери-будівельники несуть відповідальність за підтримання та адаптацію інфраструктури, від якої ми залежимо щодня, від автомобільних і залізничних шляхів, мостів, джерел енергії та водопостачання. Вони підтримують інфраструктуру й адаптують її відповідно до тих проблем, з якими стикаються, включаючи зростання населення, стихійні лиха і зміну клімату.

Інженери-механіки відповідають за проектування, розробку, виготовлення та випробування механічних пристроїв, включаючи двигуни, машини та інструменти. Як і інші інженери з цього списку, інженери-механіки значною мірою покладаються на використання комп'ютерного програмного забезпечення і працюють у науково-дослідних, державних і виробничих галузях.

Інженери-електроніки створюють пристрої, без яких люди вже й не уявляють сучасного життя: GPS системи, музичні пристрої, iPods тощо.

Також затребуваними на ринку професій у світі залишаються IT-фахівці.

«Програмісти, розробники, адміністратори мереж і баз, модератори, фахівці з робототехніки, з інформаційної безпеки, web-дизайнери. Однак варто особливо виділити розробників програмного забезпечення. В сучасну цифрову епоху неважко зрозуміти, чому попит на цих фахівців зростає і зростає. З переходом у діджитал епоху потреба в грамотно побудованих веб-сайтах і програмах зросла, як ніколи раніше. Щодня в світі розробляються і тестуються нові програми для пристроїв різного рівня складності. Всі ці пристрої спрямовані на задоволення споживчих запитів. Їхня затребуваність зростає, а водночас зростає і попит на фахівців, які можуть задовольнити ці запити», - стверджують в агенції.

Наступну сходинку після IT-фахівці займають аналітики Big Data. Ці фахівці вивчають і аналізують масиви даних, що містять розрізнену інформацію (результати досліджень, ринкові тенденції, переваги клієнтів). Дослідження й аналіз такої інформації може призвести до нових наукових відкриттів, підвищення ефективності роботи компанії, нових можливостей отримання доходу тощо. Основне вміння фахівців з вивчення даних – бачити логічні зв'язки в системі зібраної інформації і на підставі цього розробляти ті чи інші бізнес-рішення, моделі. Аналітики найбільше потрібні в наукових і дослідних установах, у державних структурах, банках, медицині, страховому бізнесі, а також в економічній сфері діяльності.

Після аналітиків без роботи не залишатимуться лікарі. Ця професія хоч і не нова, але як і раніше популярна. В сучасній екологічній обстановці, та ще й з великою кількістю вірусів, що постійно мутують, зробити це без кваліфікованої допомоги медпрацівників досить-таки складно. Стоматологи, анестезіологи, дієтологи, імунологи, пластичні хірурги, фармацевти без зусиль знаходять місце під сонцем. До того ж лікарі і медичні консультанти за кордоном – одні з найбільш високооплачуваних фахівців. Тренд останніх 5 років – лікар загальної практики. Це лікар, що не спеціалізується в будь-якій конкретній галузі медицини. Він володіє загальними знаннями про всі типи захворювань для діагностики та лікування різних недуг і інфекцій. Причому не обов'язково офлайн. Отримати консультацію лікаря можна, не виходячи з дому, сплативши послугу через Інтернет.

Маркетологи теж залишаються однією з найбільш затребуваних професій. Конкуренція постійно зростає, покупці стають усе більш вимогливими. Компаніям доводиться винаходити нові способи і підходи. Необхідно відрізнятися від сотень конкурентів, мати гарну репутацію і пропонувати дійсно кращий продукт. Задоволенням інтересів різних груп споживачів займаються маркетологи. Аналіз ринку, дослідження необхідних обсягів випуску, ринків збуту продукції, формування бізнес-плану підприємства, піар і маркетингові активності – ось стислий перелік завдань, що стоять перед фахівцем у сфері маркетингу.

І останнє місце у списку професій, що потрібні сьогодні у світі займають трейдери альтернативних валют і криптографічні фінансисти. «Сучасні майнери, криптоторговці і творці блокчейн-технологій впроваджують криптовалюту в життя звичайних людей усе наполегливіше. У світі кожен 5-й готовий інвестувати в криптовалюту. І вже сьогодні університети Пенсильванії, Нью-Йорка і Сан-Паулу готують дипломованих фахівців у цій царині», - наголошують в агенції.