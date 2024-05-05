Командувач американських ВПС політав на F-16, яким керував штучний інтелект

Командувач американських ВПС після завершення польоту заявив, що побачив достатньо і що довірив би цьому штучному інтелекту, вирішувати, чи запускати зброю, чи ні в умовах війни

Повітряні сили США планують створити флот з понад тисячі безпілотних бойових літаків на базі ШІ

Командувач військово-повітряних сил США Френк Кендалл взяв участь у повітряному бої, сидячи в кабіні літака F-16, яким управляв штучний інтелект. Тим часом іншим літаком керувала людина. Про це повідомляє AP.

Під час повітряного бою літак із Кендаллом у кабіні розвинув швидкість у понад 550 миль на годину (близько 885 кілометрів на годину). Іншим літаком, залученим до бою, керувала людина.

Як пише AP, в одну мить обидва літаки наблизилися впритул один до одного. Командувач американських ВПС після завершення польоту заявив, що побачив достатньо і що довірив би цьому штучному інтелекту, вирішувати, чи запускати зброю, чи ні в умовах війни.

«Відсутність цього (безпілотних літаків на базі ШІ – ред.) становить ризик для безпеки. На цей момент ми повинні мати це», – сказав Кендалл.

Попри те, що технологія ще не повністю розроблена, Повітряні сили США планують створити флот з понад тисячі безпілотних бойових літаків на базі ШІ. Перший із них планують запустити до 2028 року.

Перехід Сполучених Штатів на літаки з підтримкою ШІ зумовлений безпекою та стратегічними можливостями в умовах потенційного конфлікту з Китаєм. У США вважають, що в такому випадку теперішній парк дорогих пілотованих винищувачів буде вразливим, зокрема через досягнення обох сторін у системах електронної боротьби та протиповітряної оборони.

Крім того, військово-повітряні сили Китаю стрімко перевершують чисельність американських, а також накопичують флот летючої безпілотної зброї.

Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

«Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір», – заявив він.

До слова, поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Про це заявив депутат французького парламенту, голова комісії з питань оборони та збройних сил Томас Гасіллуд.

«Проводиться значна робота з адаптації бомб AASM Hammer до літаків F-16, які будуть доставлені в Україну»‎, – сказав він в ефірі каналу LCI.