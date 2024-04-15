Які виплати можуть отримати пенсіонери без страхового стажу

Пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу

Українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років. Про це йдеться на порталі «Дія».

Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи до місцевого центру соціального захисту. Протягом воєнного стану та місяць після його завершення виплати продовжують надходити без перерв, незалежно від пропущених термінів перевірки.

До такого виду допомоги також можуть нараховуватися надбавки:

для осіб віком від 70 до 74 років – додатково 300 гривень;

для осіб віком від 75 до 79 років – додатково 456 гривень;

для осіб старше 80 років – додатково 570 гривень.

Як оформити виплату

Для отримання соціальної послуги необхідно подати наступний пакет документів:

заява, заповнена за встановленою формою Міністерства соціальної політики.

паспорт громадянина України.

ідентифікаційний код.

довідка про трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду.

декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців для всіх членів сім’ї, подається разом із документами про доходи.

копія рішення про призначення опікуна (у разі недієздатності особи).

відомості про склад сім'ї, що включається в декларацію про доходи та майновий стан.

Причини відмови у наданні соціальної допомоги:

особа працює чи має інший дохідний вид діяльності;

у власності особи або її сім'ї є друга квартира або будинок, якщо загальна площа житла перевищує 21 кв. м на члена сім'ї плюс 10,5 кв. м для сім'ї загалом; наявність більше ніж одного автомобіля або іншого транспортного засобу;

обстеження показало наявність не декларованих джерел доходу (наприклад, здача в оренду нерухомості, нелегальна робота, доходи від утримання тварин, використання сільськогосподарської техніки);

середньомісячний дохід на особу у сім'ї за останні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

особа або члени її сім'ї купували великі активи або здійснювали значні витрати протягом 12 місяців до подання заяви;

особа отримує пенсію чи державну соціальну допомогу за законами, які вже передбачають такі виплати.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб. Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні.

Також українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН.

До відома, з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.

До слова, деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше від встановленого законом пенсійного віку. Пенсійний фонд України пояснив, що для цього потрібно.