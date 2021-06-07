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    У Росії більше не можу бути ефективним – ексдепутат Держдуми Гудков, який приїхав у Київ

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    Гудков зізнався, що найближчими днями буде в Києві, де зустрінеться із друзями - У Росії більше не можу бути ефективним – ексдепутат Держдуми Гудков, який приїхав у Київ
    Гудков зізнався, що найближчими днями буде в Києві, де зустрінеться із друзями
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    «Продовжу займатися політичною діяльністю, бо не хочу емігрувати з Росії назавжди», – Гудков

    Депутат Держдуми Росії 6 скликання Дмитро Гудков, який терміново покинув територію Росії і приїхав до України, в інтерв’ю «Главкому» розповів, скільки перебуватиме в нашій країні та які має плани.

    Гудков зізнався, що найближчими днями буде в Києві, де має багато друзів, з якими хоче зустрітися. Потім він поїде до батьків у Варну, де якийсь час проведе зі своєю родиною.

    «Від’їзд із Росії я не вважаю імміграцією. Це передислокація. Я продовжу займатися політичною діяльністю, бо не хочу емігрувати з Росії назавжди. Продовжуватиму підтримувати політв’язнів, журналістів, прибічників. Зараз якраз думаю про те, як об’єднати ресурс російських професіоналів за кордоном, які були змушені виїхати. Це потенційно велика і впливова політична сила, яка сьогодні розрізнена. І мені здається, що її необхідно об’єднувати. Вона може стати важливим інструментом для змін у країні», – розповів Гудков.

    За його словами, у Росії він не може бути більше ефективним з урахуванням того, що будь-яка політична активність веде до тюрми не особисто як політика, а й рідних та прихильників.

    «Для себе я вирішив, що не готовий ризикувати людьми. Розумію, що тут у мене набагато більше свободи», – сказав він.

    Нагадаємо, Гудков 6 червня терміново покинув територію Росії і приїхав до України.

    1 червня Дмитра Гудкова затримали за підозрою у заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою, а в його сім'ї провели обшуки. Справу порушили через несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення, укладеного з мерією Москви. Опозиціонер свою провину заперечував. Через два дні його відпустили.

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    Теги: Росія депутат політика Дмитро Гудков
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    У Росії більше не можу бути ефективним – ексдепутат Держдуми Гудков, який приїхав у Київ