Хай прекрасний голос Героя України Василя Сліпака лунає у серцях українців

Василь Сліпак залишив кар'єру в Парижі, щоб захистити свій рідний дім від російського агресора

Сьогодні справжньому символу нації Василю Сліпаку мало б виповнитися 46 років...

Коли говорять гармати, музи мовчать...

Василь Сліпак був блискучим співаком, що виступав на кращих оперних сценах Європи.

У 2014 він залишив кар'єру в Парижі, щоб захистити свій рідний дім від російського агресора. Василь мріяв про щасливе майбутнє незалежної європейської України. На жаль, за це йому довелося віддати власне життя…

Сьогодні Герою України, справжньому символу нації Василю Сліпаку мало б виповнитися 46 років. Хай сьогодні його прекрасний голос пролунає у серцях українців… Пам'ятаємо.

Джерело: блог Петра Порошенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.