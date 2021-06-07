Чий Крим? Це юридично складне питання – ексдепутат Держдуми висловився про окупований півострів

Дмитро Гудков відомий в Україні тим, що був одним із двох депутатів Держдуми, які не підтримали окупацію Криму Росією

Гудков розповів, що питання повернення Криму потрібно піднімати, коли в Росії зміниться влада

Повернення Криму до України – це юридично складне та довготривале питання. Усі рішення повинні будуть проходити через парламент за підтримки суспільної думки росіян. Про це депутат Держдуми Росії 6 скликання Дмитро Гудков розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Це ж рішення було ухвалене парламентом (про так зване приєднання Криму до РФ, – «Главком»), це не просто угода. Тому й кажу, що це достатньо юридично складне питання для реалізації. Грубо кажучи, якщо до влади в Росії прийде політик, який навіть буде готовий до діалогу й пошуку рішень, він має буде ще поміркувати над тим, як це рішення втілити в життя. Як мінімум, потрібно спочатку, аби було рішення парламенту», – розповів Гудков.

Водночас він додав, що був одним із депутатів, хто не голосував за анексію Криму. Після цього він організовував акції проти війни в Україні.

«Я вважаю, що Росія грубо порушила міжнародне право, РФ зобов’язана це публічно визнати. Ніякі переговори задля вирішення проблеми Криму не можливі без того, щоби Росія визнала це порушенням міжнародного права, що вона по суті незаконно приєднали чужі території, що вона повинна припинити війну, вивести війська й тільки після цього сісти за стіл переговорів для пошуку рішень. Для того, щоби проблема Криму була вирішена, недостатньо думки одного політика. Усі рішення повинні будуть проходити через парламент за підтримки суспільної думки. Тобто це рішення потрібно готувати. Яким воно буде, мене часто питають, цього не знає зараз ніхто», – пояснив політик.

Також Гудков розповів, що ніякі рішення щодо Криму зараз пропонувати не потрібно. За його словами, рішення буде знайдене в інших політичних умовах, за суспільної думки, яка зміниться як у Росії, так і в Україні.

«До влади в Росії повинні прийти люди, які готові до діалогу й пошуку рішень. Далі починається робота зі суспільною думкою. Потрібно, наприклад на російському ТБ розповісти всю правду про те, як це (окупація Криму) відбувалося. Про те, що гроші з Новосибірської області, де повинні були побудувати міст узяли на будівництво мосту до Криму. Ми втратили 500 млрд рублів. От тоді громадяни Росії замисляться, змінюватиметься суспільна думка, з’являтимуться інші можливості оптимального рішення, яке влаштує в тому числі громадян України. Ось тому зараз не має смислу називати якісь рішення. Якщо щось і буде можливо, то після Путіна й у не найближчі після зміни режиму п’ять років. Тому не хочу обговорювати такі питання в дусі лозунгів», – сказав політик.

Нагадаємо, Дмитро Гудков у неділю, 6 червня, терміново покинув територію Росії і приїхав до України. Причина – обвинувачення політика і його тітки Ірини Єрмілової у нанесенні майнової шкоди за угодою оренди нежитлового приміщення. Справа стосується фірми батьків політика. 1 червня Гудкова було затримано, дві доби він провів у слідчому ізоляторі. Нині політик перебуває у статусі підозрюваного.

Сам Гудков вважає своє затримання політичним. Мовляв, влада таким чином усіляко намагалася витиснути його з країни напередодні парламентських виборів, запланованих у Росії на вересень цього року.