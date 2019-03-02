НБУ залишив без змін поділ банків на три групи



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У групі банків з державною часткою – п'ять банків

Національний банк залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2019 рік.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2019 рік», – ідеться в повідомленні.

Відповідно до рішення Комітету від 28 лютого 2019 року №70 передбачені такі групи:

банки з державною часткою – банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку,

банки іноземних банківських груп – банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам,

банки з приватним капіталом, тобто банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менш як 50% статутного капіталу банку.

Таким чином, у групі банків з державною часткою – 5 банків (сюди входять АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Розрахунковий Центр»), у групі банків іноземних банківських груп – 21 банк та у групі банків з приватним капіталом – 51 банк.

Слід також нагадати, що в Україні відсьогодні субсидії платитимуть готівкою.

Крім того Нацбанк планує обмежити використання готівки.