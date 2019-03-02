  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НБУ залишив без змін поділ банків на три групи

    • Розсилка
    НБУ залишив без змін поділ банків на три групи

    У групі банків з державною часткою – п'ять банків

    Національний банк залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2019 рік.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    «Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2019 рік», – ідеться в повідомленні.

    Відповідно до рішення Комітету від 28 лютого 2019 року №70 передбачені такі групи:

    • банки з державною часткою – банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку,
    • банки іноземних банківських груп – банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам,
    • банки з приватним капіталом, тобто банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менш як 50% статутного капіталу банку.

    Таким чином, у групі банків з державною часткою – 5 банків (сюди входять АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Розрахунковий Центр»), у групі банків іноземних банківських груп – 21 банк та у групі банків з приватним капіталом – 51 банк. 

    Слід також нагадати, що в Україні відсьогодні субсидії платитимуть готівкою.

    Крім того Нацбанк планує обмежити використання готівки

    Ощадбанк Національний банк банки держава Приватбанк фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ