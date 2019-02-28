Нацбанк планує обмежити використання готівки



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НБУ має намір обмежити до 15 000 грн готівкові розрахунки з фізичними особами

Національний банк України планує звузити сферу використання готівки.

це повідомила прес-служба НБУ.

«Національний банк планує впровадити низку заходів з метою звуження сфери використання готівки», – йдеться в повідомленні.

У фінрегуляторі уточнили, що йдеться, зокрема, про:

зниження граничної суми розрахунків готівкою суб’єктів господарювання з фізичними особами з 50 тисяч гривень до 15 тисяч гривень (тобто встановлення її у розмірі, що не перевищує 10% від суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

обмеження у розмірі до 15 тисяч гривень включно готівкових розрахунків фізичних осіб – довірених осіб суб’єктів господарювання, які отримали готівку під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання;

обов’язок суб’єктів господарювання у разі зняття готівкових коштів з поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, та інші документи, що необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта.

Для цього НБУ розробив проект постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Його розробили, для звуження сфери використання готівки, сприяння зменшенню тінізації економіки, подальший розвиток безготівкового сегменту, а також забезпечення стабільності надходження готівки до банківської системи.

«Водночас гранична сума розрахунків готівкою фізичних осіб з суб’єктами господарювання у розмірі до 50 тисяч гривень уключно залишиться без змін. Крім того, безготівкові розрахунки суб’єктів господарювання можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі», – додали у регулятора.