Депутат польського Сейму вимагає розслідування убивств на Майдані



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Депутат польського Сейму Малгожата Госєвська поклала квіти до стіни пам’яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря Фото: Главком

Малгожата Госєвська: До стіни пам’яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря частіше потрібно запрошувати європейських політиків, аби вони краще розуміли, що діється в Україні

В Україні розслідування злочинів, вчинених під час Революції гідності, затягується, досі не має відповідей на багато запитань. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила депутат польського Сейму Малгожата Госєвська, яка була на Майдані, у будинку профспілок під час Революції гідності.

«Емоції тоді і тепер значною мірою відрізняються. Як і кожен, хто був небайдужий до тих подій, як учасники, родини загиблих, очікую, що винні у тих смертях будуть покарані. Мені близькі ці емоції, оскільки в Україні, на жаль, розслідування цих злочинів затягується, досі не маємо відповідей на багато запитань. А в контексті смоленської катастрофи, коли більшість із пасажирів, які загинули, були моїми друзями і близькими, я також чекаю на справедливе розслідування, коли винуватці трагедії постануть перед судом. Тому біль сімей, рідних загиблих на Майдані мені особливо болить», - пояснила Госєвська.

Вона зазначила, що до стіни пам’яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря частіше потрібно запрошувати європейських політиків, аби вони краще розуміли, що діється в Україні.

«Адже ця стіна показує не лише, скільки людей загинули на Майдані, але і те, що люди продовжують боронити не тільки Україну, але і нас, Європу, від тієї загрози, яка пов’язана з Російською Федерацією. Це дуже сумне місце», - каже політик.

П’ять років тому у ці дні центр Києва палав. Тривали найжорсткіші протистояння: озброєні люди у військовій формі розстрілювали майданівців на вулиці Інститутській. За інформацією МОЗ, у найкривавішому протистоянні у лютому 2014-го загинули 82 людини, більш як 600 отримали поранення.

Свідком цих подій була депутат польського Сейму Малгожата Госєвська. Після Революції гідності і початку збройної агресії Росії вона їздила на Донбас, збираючи докази причетності Росії до агресії. У 2016 році пані Госєвська підготувала доповідь «Російські військові злочини в Україні…». Ці матеріали вона передала до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. У роковини трагічних подій польський політик знову у Києві. Малгожата Госєвська поклала квіти до стіни пам’яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування. Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України завершила експертизу у справі про злочини на Євромайдані.

До слова, у Раді зареєстрували законопроект про заборону пропаганди «Беркуту».

Як відомо, третина столичних спецпризначенців – колишні беркутівці.

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