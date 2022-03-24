Не кажіть Україні про стандарти НАТО, ми все показали, – Зеленський

Україна під час війни з Росією продемонструвала такі стандарти, що не варто нам говорити про стандарти НАТО, заявив Зеленський

Україна з її досвідом війни проти Росії може стати потужною складовою загальноєвропейської безпеки

Україна продемонструвала свою силу в російсько-українській війні. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на саміті НАТО.

Після прохання до Альянсу про допомогу зброєю, Зеленський заявив, що має одну вимогу до НАТО.

«Це прохання заради наших військових. Після такої війни проти Росії... Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО», – звернувся до присутніх на саміті Альянсу президент України.

Він нагадав, як українській Збройні сили показали на цій війні, «на що здатні наші стандарти».

Крім того, Зеленський наголосив, як багато Україна може дати загальній безпеці у Європі та світі після досвіду ведення війни із таким серйозним і небезпечним суперником, як Росія: «Як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо. Що ви цінуєте».

Глава держави, звертаючись до членів НАТО, заявив, що і світ, і Україна чекають на реальні дії, реальні гарантії безпеки – але тільки від тих, «чиє слово варте довіри, […] чиї дії можуть зберігати мир».

Нагадаємо, Зеленський у своєму онлайн-виступі попросив у НАТО додаткову зброю – зокрема, один відсоток від загальної кількості танків, які є на озброєнні Альянсу.

20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.

Раніше, 4 березня Володимир Зеленський звинувачував Північноатлантичний альянс у слабкості.