Зеленський попросив у НАТО один відсоток їхніх танків

Президент України Володимир Зеленський попросив членів Північноатлантичного альянсу переглянути своє ставлення до світової безпеки

Україні потрібна необмежена військова допомога НАТО для того, аби врятувати міста і людей. Про це Зеленський заявив під час онлайн-виступу на саміті Альянсу.

Глава держави нагадав, як просив у НАТО літаки і танки, але досі не отримав однозначної відповіді: «Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу».

Зеленський зазначив, що він не звинувачує Альянс і не висуває претензії щодо того, що Україна не є членом НАТО. Але, відзначаючи міцність Північноатлантичного альянсу, президент наголосив: «Якщо ми помиляємось, то світ у безпеці. Але якщо ми не помиляємось хоча б на один відсоток, я прошу переглянути ваше ставлення».

Володимир Зеленський закликав НАТО подбати про безпеку в Європі та світі. Для цього, зокрема, надати Україні один відсоток від загальної кількості танків які є у країн Альянсу. «Ми не можемо це просто купити. Таке постачання прямо залежить тільки від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень», – пояснив глава держави.

Крім того, за словами Верховного головнокомандувача ЗСУ, Україні потрібні:

системи залпового вогню МЛРС;

протикорабельна зброя;

засоби протиповітряної оборони.

«Тож, коли це все нарешті буде, це дасть нам так само, як і вам, сто відсотків безпеки», – запевнив членів НАТО президент України.

Нагадаємо, 20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.

Раніше, 4 березня Володимир Зеленський звинувачував Північноатлантичний альянс у слабкості.