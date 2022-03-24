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    Зеленський попросив у НАТО один відсоток їхніх танків

    Зеленський попросив НАТО безоплатно надати Україні 1% від загальної кількості танків Альянсу - Зеленський попросив у НАТО один відсоток їхніх танків
    Зеленський попросив НАТО безоплатно надати Україні 1% від загальної кількості танків Альянсу
    фото: скріншот з відео

    Президент України Володимир Зеленський попросив членів Північноатлантичного альянсу переглянути своє ставлення до світової безпеки

    Україні потрібна необмежена військова допомога НАТО для того, аби врятувати міста і людей. Про це Зеленський заявив під час онлайн-виступу на саміті Альянсу.

    Глава держави нагадав, як просив у НАТО літаки і танки, але досі не отримав однозначної відповіді: «Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу».

    Зеленський зазначив, що він не звинувачує Альянс і не висуває претензії щодо того, що Україна не є членом НАТО. Але, відзначаючи міцність Північноатлантичного альянсу, президент наголосив: «Якщо ми помиляємось, то світ у безпеці. Але якщо ми не помиляємось хоча б на один відсоток, я прошу переглянути ваше ставлення».

    Володимир Зеленський закликав НАТО подбати про безпеку в Європі та світі. Для цього, зокрема, надати Україні один відсоток від загальної кількості танків які є у країн Альянсу. «Ми не можемо це просто купити. Таке постачання прямо залежить тільки від рішення НАТО, від політичних, до речі, рішень», – пояснив глава держави.

    Крім того, за словами Верховного головнокомандувача ЗСУ, Україні потрібні:

    • системи залпового вогню МЛРС;
    • протикорабельна зброя;
    • засоби протиповітряної оборони.

    «Тож, коли це все нарешті буде, це дасть нам так само, як і вам, сто відсотків безпеки», – запевнив членів НАТО президент України.

    Нагадаємо, 20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

    Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.

    Раніше, 4 березня Володимир Зеленський звинувачував Північноатлантичний альянс у слабкості.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський попросив у НАТО один відсоток їхніх танків