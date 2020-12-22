Це вам не грип і ГРВІ. Власник відомої клініки поділився своїм досвідом Сovid-19

Ковід ─ це карткова гра. Комусь щастить, комусь - менше, ─ Олександр Деркач

Співвланик відомої клініки «Оберіг», бізнесмен Олександр Деркач одужав від коронавірусу і поділився своїм досвідом.

Як зазначив бізнесмен на своїй сторінці у Facebook, коронавірус – це не грип, і не ГРВІ.

За словами Деркача, «ковід ─ це карткова гра, комусь щастить, комусь - менше».

«Відстрілявся. ПЛР негативний. Два тижні експірієнсу. У кожного хто перехворів, він свій. У мене пройшло терпимо. Слова правда деякі постійно вилітали з голови. Не міг згадати і доводилося у людей в коридорі питати або в інтернеті шукати. Було смішно. Кажуть, дуже часто таке буває. Ну і коли температура ковбасила, хотілося відразу надіти на себе лижний костюм. Разом з лижними палицями. Свідкам грипу та ГРВІ відразу скажу, це не грип, і не ГРВІ. Якщо ви звичайно не потрапили в щасливу групу безсимптомників. Свідкам імунітету і здорового способу життя теж скажу. Навряд чи ви граєте у теніс більше моїх чотирьох разів на тиждень. І навряд чи ви катаєтеся на лижах більше місяця за сезон. Ковід – це карткова гра. Комусь щастить, комусь менше. Свої персональні антитіла треба заслужити по-чесному. Як казав Остап Бендер Шурі Балаганову. Врахуйте, Шура, за кожен згодований вам вітамін, я вимагатиму безліч різних дрібних послуг», ─ написав бізнесмен.

Як повідомлялося, Держстат порахував померлих від Covid-19 за десять місяців. За січень-жовтень 2020 року від коронавірусу померли 8 350 людей. У 7 954 осіб вірус був ідентифікований, у 396 – неідентифікований.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Померло 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.