Знімаєш оборонні заводи та евакуацію – тюрма. У Раді з’явився законопроєкт

Проєкт закону, розроблений нардепами від президентської фракції, покликаний забезпечити інформаційну безпеку України

Народні депутати від «Слуги народу» пропонують карати за несанкціоноване поширення інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт, зареєстрований у Раді 10 червня.

Автори законопроєкту ініціюють відповідні зміни до статті 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, статтю 114-2 ККУ, яку Верховна Рада ухвалила у березні 2022 року, пропонується виписати у новій редакції: «Несанкціоноване поширення інформації про діяльність об’єктів критичної інфраструктури та державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, про місця збору та шляхи евакуації цивільного населення або направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану».

За це буде передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років позбавлення волі.

«У ході триваючої військової агресії РФ проти України мають місце непоодинокі факти випуску сюжетів на телеканалах України, за результатами яких в наступному були здійснені ракетні удари по місцям збору цивільного населення для евакуації на залізничних вокзалах, об’єктам критичної інфраструктури, ряду підприємств ДП «Укроборонпром» та інші, які висвітлювались в інформаційних програмах на телебаченні. За оцінкою експертного середовища не виключається можливість, що зазначені сюжети на телебаченні стали приводом для проведення їх додаткового аналізу, встановлення місця зйомок з їх координатами на місцевості й подальшого коректування нанесення ракетних ударів агресором по цим місцям», – сказано у пояснювальній записці до проєкту закону.

Ініціатори законопроєкту вважають, що запропоновані зміни до законодавства, забезпечать інформаційну безпеку України та попередять вчинення злочинів.

Нагадаємо, що в Україні триває 107-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», народний депутат Сергій Кузьміних 9 червня зареєстрував законопроєкт, який передбачає позбавлення громадянства України за державну зраду. Метою законопроекту є запровадження на законодавчому рівні норми, яка дозволить позбавляти громадянства України осіб, які отримали обвинувальний вирок суду за вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада») в умовах воєнного стану.