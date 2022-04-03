Не спішіть повертатися до Києва. Кличко дав слушну пораду

У столиці ворог зруйнував понад 100 житлових будинків, шкіл та садочків

Українська столиця й досі залишається у планах російських окупантів

Міський голова столиці Віталій Кличко звернувся до евакуйованих киян і просить не повертатися до столиці. Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Він пояснив, що вірити на слово Росії, яка буцімто відмовилася штурмувати Київ, не варто. Українська столиця й досі залишається у планах окупантів, вважає очільник Києва.

«Наполегливо рекомендую киянам, котрі хочуть повернутися до столиці, взяти паузу. Зачекайте іще тиждень до стабілізації ситуації. Адже на сьогодні небезпечно перебувати у Києві. Моє завдання, як міського голови, передовсім зберегти життя людей», – пояснив Кличко.

Мер додав, що у столиці ворог зруйнував понад 100 житлових будинків, шкіл та садочків.

Нагадаємо, що в Україні триває 39-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, уся Київська область станом на вечір 2 квітня звільнена від російських окупантів. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника», – написала Маляр.