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    Не спішіть повертатися до Києва. Кличко дав слушну пораду

    У столиці ворог зруйнував понад 100 житлових будинків, шкіл та садочків - Не спішіть повертатися до Києва. Кличко дав слушну пораду
    У столиці ворог зруйнував понад 100 житлових будинків, шкіл та садочків
    фото з Facebook Кличка

    Українська столиця й досі залишається у планах російських окупантів

    Міський голова столиці Віталій Кличко звернувся до евакуйованих киян і просить не повертатися до столиці. Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

    Він пояснив, що вірити на слово Росії, яка буцімто відмовилася штурмувати Київ, не варто. Українська столиця й досі залишається у планах окупантів, вважає очільник Києва.

    «Наполегливо рекомендую киянам, котрі хочуть повернутися до столиці, взяти паузу. Зачекайте іще тиждень до стабілізації ситуації. Адже на сьогодні небезпечно перебувати у Києві. Моє завдання, як міського голови, передовсім зберегти життя людей», – пояснив Кличко.

    Мер додав, що у столиці ворог зруйнував понад 100 житлових будинків, шкіл та садочків.

    Нагадаємо, що в Україні триває 39-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, уся Київська область станом на вечір 2 квітня звільнена від російських окупантів. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

    «Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника», – написала Маляр.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Не спішіть повертатися до Києва. Кличко дав слушну пораду