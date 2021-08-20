Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу
Ronapreve має ліцензії в таких країнах, як США, Індія, Швейцарія, Канада, а також в ЄС
У Великій Британії агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA) схвалило препарат Ronapreve для профілактики та лікування коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.
Повідомляється, що препарат Ronapreve, який розроблений компанією Roche і Regeneron, відноситься до класу препаратів, які називають моноклональними антитілами. Вони імітують природні антитіла, що виробляються організмом для боротьби з інфекціями.
Препарат призначений для лікування пацієнтів, у яких захворювання протікає в легкій або середній формі.
У липні поточного року Японія стала першою країною, що схвалила препарат Ronapreve. Лабортаторні випробування показали, що після застосування препарату ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%.
Ronapreve має ліцензії в таких країнах, як США, Індія, Швейцарія, Канада, а також в ЄС.
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