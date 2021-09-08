Мільйони доз вакцини, завезеної в Україну, доведеться викинути

Термін придатності декількох мільйонів доз вакцини AstraZeneca закінчиться вже у листопаді

Вже наприкінці осені закінчується термін придатності декількох мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, які раніше було ввезено до України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав вчений-біофізик Семен Єсилевський.

За словами вченого, Україна фізично не зможе використати таку кількість доз вакцини до листопада.

Також Єсилевський зазначає, що ці вакцини отримані у вигляді гуманітарної допомоги від країн західної Європи, які відмовилися від використання AstraZeneca ще навесні, тому кошти з державного бюджету на них не витрачалися. Проте, на думку вченого, ситуація, коли країна, що має один із найнижчих у Європі рівень вакцинації, готується утилізувати кілька мільйонів доз вакцини, є дещо сюрреалістичною.

Відповідальність за повільні темпи вакцинації та провал інформаційної кампанії з її просування Семен Єсилевський покладає на керівництво Міністерства охорони здоров’я. На його думку, МОЗ мало всі можливості прискорити вакцинацію щонайменше вдвічі. «Проте, МОЗ міг би ефективно розподілити надлишки AstraZeneca, просто оголосивши, що другу дозу всім будуть гарантовано робити Pfizer. Але навіть це для них складно – у них лапки», – підсумовує вчений.

Нагадаємо, МОЗ терміново зареєстрував вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС, на початку літа.

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