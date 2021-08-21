Індія схвалила першу у світі ДНК-вакцину проти коронавірусу

Для повної імунізації від коронавірусу необхідно три дози препарату

Регулятор Індії схвалив першу у світі ДНК-вакцину проти Covid-19 для екстреного використання – тридозову вакцину ZyCoV-D. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Крім того, ZyCov-D також є першою вакциною проти Covid-19в Індії, що вводиться без застосування голки. Щеплення роблять за допомогою одноразового безголкового ін’єктора, який використовує вузький струмінь рідини для проникнення через шкіру.

Як і інші вакцини, ДНК-вакцина після введення «вчить» імунну систему організму боротися з вірусом. Видання повідомляє, що ДНК-вакцини мають низку недоліків – зокрема, дуже важко ввести плазміду ДНК в ядро людських клітин, особливо у дорослих. Крім того, ZyCoV-D вимагає трьох доз замість двох.

Згідно з проміжним дослідженням, наведеним виробником вакцини Cadila Healthcare, ZyCoV-D запобігла симптоматичне захворювання у 66% вакцинованих.

Cadila Healthcare заявила, що провела найбільше клінічне випробування вакцини в Індії: там взяли участь 28 тисяч добровольців в більш ніж 50 центрах. Компанія заявила, що це також перший випадок, коли вакцина Covid-19 була протестована на молодих людях в Індії – 1000 осіб, що належать до вікової групи від 12 до 18 років.

Зазначається, що попередні ДНК-вакцини добре діяли на тваринах, але не на людях. Уточнюється, що у, наприклад, у США існує низка ДНК-вакцин, схвалених для використання на тваринах.

Компанія планує виробляти до 120 млн доз щороку.

Нагадаємо, Кабмін виділив 100 млн грн на виробництво вакцин і тестів.

Як повідомлялося, Велика Британія зареєструвала новий препарат для лікування коронавірусу.